Plus d'infos sur le spectacle Vamp In The Kitchen à Lencloitre

Cot Cot Productions (L.2135672) présente ce spectacle

Avec deux spectacles à leur actif, « Lucienne fait sa Vamp » et « Label Vamp », Lucienne et Solange tournent depuis 8 ans dans toute la France avec notamment des passages à Paris, à la Cigale et au Casino de Paris. Elles rencontrent un succès indéniable, très vite le public a été conquis par ce nouveau duo très complice, dans la continuité des VAMPS, avec la modernité en plus. C'est dans une comédie hilarante que nous entraînent encore une fois, Lucienne et Solange, dans leur nouveau spectacle « Vamp in the Kitchen ». Confrontées à la téléréalité, elles vont devoir faire face à un sujet de société bien actuel et parfois cruel, celui de l'apparence ... une comédie moderne au scénario frais et original, à nouveau mise en scène par Jean-Claude Cotillard. Le menu en détail : Lucienne et Solange sont sélectionnées pour participer à un célèbre jeu de téléréalité « Un souper presque parfait ». Leur rêve se réalise, elles vont passe à la télé ! En 3 coups de cuillères à pot de moutarde et un coup de turbo de robot, elles vont concocter un menu à leur sauce. Oui mais ... lors de leur passage télévisé, elles vont être tournées en ridicule. Touchée de plein fouet, Lucienne va réagir et entraîner Solange dans une grande métamorphose. L'objectif ? Devenir branchées, lookées, sexy, en deux mots : être dans le « Mouve » VAMP in the Kitchen, ou l'art de devenir le « Gratin » de la femme moderne. Accès PMR : 02 47 92 13 53