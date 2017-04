Plus d'infos sur le concert Thomas Fersen à Poitiers

Après 9 albums studio et 25 ans de carrière dans la chanson, Thomas Fersen évolue depuis quelques années vers une forme plus théâtrale d'expression suite à son expérience en 2011/2012 avec "L'Histoire du soldat", conte musical d'Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuzdans lequel Thomas Fersen incarnait tous les rôles, puis avec ses monologues en vers, que l'on a pu découvrir dans son spectacle de la saison 2014/2015, monologues entre conte, fable, farce et poème, forme qui est depuis longtemps celle de ses chansons.

Thomas Fersen, conteur-chanteur, confirme, avec l'écriture de nouveaux monologues en vers parallèlement à celle de son dixième album. L'ensemble fera l'objet d'un spectacle qu'il proposera en même temps que le disque, à partir de l'automne 2016.

Dans une mise en scène et des costumes de lui !