Plus d'infos sur le concert Les Wampas à Poitiers

Les Wampas ont enregistré un nouveau CD....

15 nouveaux titres à paraître en Janvier 2017. Une salve de pépites affreuses, sales et amusantes

Didier - Roi incontesté depuis 30 ans - vous y invite à sucer sa roue, rend un vibrant hommage aux belges, présente une belle mère (la vôtre?) et révise ses classiques.

Pendant ce temps le tempo explose, la basse ronfle et les guitares rugissent, crachent, hoquètent un rock & roll - yéyé - punk qui ne s'embarrasse d'aucune règle.

Après « Les Wampas font la gueule » en 2014 et un best off en 2015, le nouveau CD sera prétexte à renouveler le répertoire des concerts, emportements scéniques en perspective...