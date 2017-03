Plus d'infos sur le concert Best Of Floyd à Chasseneuil du Poitou

CISAME PRODUCTIONS (Lic 2-141213 / 3-141214) PRÉSENTE CE CONCERT

Après la réussite de la tournée de novembre 2015, BEST OF FLOYD "THE FRENCH PINK FLOYD SHOW" est impatient de vous convier à nouveau à partager ce patrimoine musical qu'est la musique des PINK FLOYD. Transcendant les générations, intemporelle, universelle, mythique, cette musique mérite l'excellence. BEST OF FLOYD s'y engage toujours, autour de points forts reconnus par ses fans: qualité de l'interprétation musicale, fidélité aux originaux, complicité et plaisir partagé sur scène, qualité sonore... BEST OF FLOYD rend un hommage "made in France" à l'oeuvre de ces géants du rock. Afin que le plus grand nombre puisse revivre ou simplement découvrir toute sa richesse émotionnelle.